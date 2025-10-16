Омск-Информ
·Политика

В соцсетях гуляет фейк о закрытии заправок в Омской области

Постановление губернатора оказалось фальсификацией.

В омских соцсетях распространилось постановление, якобы подписанное губернатором. В документе указано, что в регионе планируется закрыть все заправки, кроме трех, из-за продажи некачественного топлива.

В пресс-службы главы региона категорически опровергли эти данные.

– Губернатор Омской области Виталий Хоценко подобного документа не подписывал. Такого постановления не существует – это фейк, – пояснила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Недавно «Омск-информ» рассказывал о другом фейке, гуляющем по соцсетям. Сообщалось, что якобы пенсионеров могут заставить подписать добровольный отказ от социальных доплат к пенсии. В сфальсифицированном документе за подписью Виталия Хоценко утверждается, что средства будут направлены на финансирование федеральной программы «Народный дрон» как добровольное пожертвование.

Наталья Корнеева