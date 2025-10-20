Якупова отправили развлекать «непростых» болельщиков «Авангарда»

Травмированный нападающий «ястребов» придет в бизнес-клуб, где билеты стоят не менее 6 тысяч рублей.

Hawk.ru

В четверг, 23 октября, на матче с «Северсталью» у болельщиков «Авангарда» появится шанс пообщаться с нападающим Наилем Якуповым. Хоккеист будет следить за игрой из бизнес-клуба FONBET, который располагается на центральной трибуне «G-Drive Арены».

Отметим, что стоимость билетов в бизнес-клуб начинается от 6 тыс. рублей. Купившие их болельщики имеют доступ в ресторан, а при покупке от четырех штук им предоставляется бесплатное парковочное место.

Напомним, Якупов получил травму ноги в матче с минским «Динамо». Хоккеист уже перенес операцию в Германии и теперь восстанавливается.