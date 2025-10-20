«Свариться заживо»: в Омске отрыли «портал в ад», через который прыгают дети

Закапывать опасный объект коммунальные службы пока не планируют.

vk.com

Омичи бьют тревогу из-за опасного рва, разрытого коммунальщиками. Как сообщила жительница города в комментариях на странице губернатора Виталия Хоценко, яма возле дома по адресу: улица Грозненская, 20, разрыта уже давно, однако никакого ремонта здесь не наблюдается.

Помимо этого, глубокий ров еще и заполнен кипятком. По словам жителей городка Нефтяников, они каждый день рискуют упасть в него и свариться заживо.

– Огромный глубокий ров заполнен до краев кипятком! Вы понимаете, что тот, кто упадет туда, сварится заживо? – спрашивает обеспокоенная омичка.

Местные жители также рассказали, что через кипящую яму ходят дети, падение в нее может закончиться трагедией.

– Дети из школы идут через Грозненскую, 20, где ров с кипятком. Никакие работы не ведутся. Ров без присмотра, – отмечают жители.

Коммунальная авария на Грозненской также привела к отключению отопления в ближайших домах, однако коммунальщики пока не спешат решать проблему. Как заявили представители «Тепловой компании», ремонт этого участка запланирован до конца октября, то есть ров будет «кипеть», а омичи мерзнуть в своих квартирах еще две недели.

– По адресу: улица Грозненская, 20, запланировано проведение ремонтных работ на трубопроводе в срок до конца текущего месяца, – сообщили в «Тепловой компании».

По окончании работ по восстановлению труб опасную яму обещали засыпать, а отопление – включить.

Напомним, что неделю назад омские тепловики отчитались о подключении 100 % домов к отоплению. Несмотря на это, ежедневно на устранение неполадок на теплосетях отправляется примерно двадцать бригад.