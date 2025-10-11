В Омске подключили к теплу 100 % домов

«Тепловая компания» выполнила работы в срок.

АО «Тепловая компания»

На сегодняшний день, 11 октября, все жилые здания и социальные объекты Омска успешно подключены к централизованному отоплению, сообщили в «Тепловой компании».

Во всех домах, где проводятся масштабные ремонтные работы по замене трубопроводов, включили батареи. Всего таких объектов насчитывается 24. Как и планировалось, отопление дали вчера, 10 октября.

– Ключевая цель выполнена – город обеспечен теплом. Завершение запуска отопления в квартиры омичей – задача непростая, требующая серьезных усилий, профессиональных знаний и организаторских способностей. Мы тщательно планировали каждый этап работ, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, – заявил генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.

Готовность котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей оценивается на уровне 100 %, а запасы топлива соответствуют необходимым нормам. Даже несмотря на возможные профилактические работы и небольшие перебои, отключения носят локальный характер и не приводят к длительному прекращению подачи тепла омичам.

Ежедневно на устранение возможных неполадок на сетях отправляются примерно двадцать бригад сотрудников, сообщили в компании.

В настоящее время управляющей компании важно наладить взаимодействие с жителями, оперативно рассматривать все полученные жалобы и немедленно разрешать любые проблемы, связанные с обогревом жилья.