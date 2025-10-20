Вмешался директор: почему в Омске передумали «озеленять» кондукторов

На закупку спецформы для кондукторов электрического транспорта планировалось потратить 7 млн рублей.

Тендер на закупку спецодежды для водителей и кондукторов муниципального предприятия «Электрический транспорт» отменили по решению руководства перевозчика. Как сообщили «Омск-информу» на предприятии, вызвавшая большой резонанс закупка была отменена 15 октября.

– Закупка направлена на доработку по решению начальника охраны труда и директора предприятия, – сообщили корреспонденту «Омск-информа» в МП «Электрический транспорт».

Напомним, что закупка была объявлена предприятием в начале октября. Планировалось приобрести зеленые костюмы для водителей и кондукторов, состоящие из куртки и брюк: для мужчин – 241 комплект, для женщин – 407.

На закупку спецодежды планировалось выделить 6,5 млн рублей, то есть около 10 тыс. рублей на один костюм.