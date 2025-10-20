Настoящий гepoй: под Омском простятся с погибшим на СВО бойцом

Прощание с участником спецоперации пройдет завтра.

Администрация Новоомского сельского поселения

Завтра, 21 октября, жители Новоомского сельского поселения простятся с погибшим на СВО односельчанином Юрием Кузеевым.

Отмечается, что Юрий Александрович в 2025 году подписал контракт с Минобороны и ушел по контракту в зону проведения специальной военной операции. Другие подробности жизни бойца не известны.

– Юрий Александрович отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Настoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, – говорится в сообщении администрации Новоомского сельского поселения.

В 11:00 пройдет отпевание в храме, траурный митинг запланирован на 12:00 на площади Дома культуры, захоронение пройдет на кладбище села Троицкого.

