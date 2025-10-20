В Омской области простятся с погибшим на СВО бойцом

Военнослужащего проводят в последний путь сегодня.

Администрация Колосовского района

Сегодня, 20 октября, в Колосовском районе Омской области пройдет прощание с погибшим в зоне СВО Александром Полторадневным. Об этом сообщила администрация района.

Подробности жизни бойца чиновники не сообщают. Известно лишь то, что прощание с Александром пройдет в селе Крайчиково на площади у сельского Дома культуры. Траурная процессия начнется в 12:00.

