На севере Омской области простятся с погибшим на СВО героем

Односельчане и родственники простятся с ним на следующей неделе.

На СВО погиб 41-летний уроженец Знаменского района Омской области Василий Айдаков. Как сообщает районная администрация, это произошло 13 сентября.

Василий Айдаков родился 15 октября 1983 года в селе Завьялово. На спецоперацию он ушел рядовым. Когда конкретно боец заключил контракт с Минобороны, не уточняется.

Прощание состоится 21 октября в родном селе военнослужащего у мемориала-памятника воинам-землякам.

