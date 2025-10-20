В минздраве опровергли данные о невыплате зарплаты в омском диспансере

Минздрав Омской области прокомментировал ситуацию с предупреждением, полученным клиническим противотуберкулезным диспансером № 4 в Омске по итогам проверки Государственной инспекции труда. Напомним, что диспансеру вынесено предостережение относительно невыплаты и задержки заработной платы медицинским сотрудникам.
Как пояснили в министерстве, непосредственную проверку учреждения Госинспекция труда не проводила, предостережение возникло автоматически вследствие сравнения данных за текущий и предыдущий годы.
– В Клиническом противотуберкулезном диспансере № 4 проверки Государственной инспекцией труда в Омской области за указанный период не было. Предостережение, о котором идет речь, появилось в результате автоматической обработки данных за период текущего года и аналогичный период предыдущего года. Такой мониторинг не учитывает особенности выплат, проводимых в определенный период (больничные листы, отпуска, увольнение работников, изменение объема выполняемой работы и т. д.) Предостережения такого рода направляются в учреждения в целях профилактики нарушений, – пояснили в минздраве.
Отмечается, что больница выплачивает зарплату своим сотрудникам вовремя и в полном размере.
– Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 выплачивает начисленную заработную плату в полном объеме и своевременно, нет фактов лишения зарплат и рабочих мест, – добавили в ведомстве.
Также в минздраве отметили, что диспансер работает в штатном режиме.