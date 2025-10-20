В крупной больнице Омска врачи недополучали зарплату

Государственная инспекция труда выявила нарушения в крупной больнице Омска. Проведенная проверка в БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4» показала проблемы с выплатой зарплаты врачам.
Выяснилось, что снижение заработной платы наблюдалось у четверти сотрудников. Помимо этого, выявлены факты задержек выплат.
– Согласно информации, поступившей из Социального фонда Российской Федерации в рамках соглашения об информационном взаимодействии по вопросам мониторинга уровня оплаты труда медицинских работников медицинских организаций за II квартал 2025 года, о снижении в предыдущем отчетном квартале заработной платы у 25 % и более работников медицинской организации категории «врачи или средний медицинский персонал», БУЗОО «КПТД № 4» осуществляет несвоевременную и не в полном объеме выплату заработной платы медицинским работникам категории «врачи», – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на результат проверки.
По итогам проверки медицинское учреждение получило предостережение.
Ранее сообщалось, что омским больницам не хватает врачей.