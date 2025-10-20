Омск-Информ
Фасад администрации в центре Омска сдали в аренду за 15 млн

Единственный допущенный к торгам участник заплатит в пять раз больше начальной стоимости.
Фото: Юрий Андреев/2ГИС

Стало известно, кто установит медиафасад на здании администрации Центрального округа на улице Герцена в Омске. Конкурс выиграл предприниматель из Башкортостана Эмиль Гадельшин.

Предприниматель оказался единственным участником, допущенным к аукциону, организованному мэрией. Другой претендент, компания «Роял Медиа», не соответствовал установленным требованиям конкурса.

Напомним, что первоначальная стоимость контракта составляла 3 млн рублей. Как сообщает РБК Омск, Гадельшин предложил 15 млн рублей за право заключить договор.

Ранее сообщалось, что на фасаде разместят рекламный медиафасад шириной 36,5 м и высотой 7,7 м. Договор планируется заключить на 10 лет.

Мария Филимонова