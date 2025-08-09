На нем планируется разместить рекламный медиафасад шириной почти 40 метров.

Мэрия Омска планирует сдать в аренду фасад здания администрации Центрального округа, расположенного на улице Герцена. На нем будет размещен рекламный медиафасад шириной 36,5 м и высотой 7,7 м. Торги пройдут осенью.

Начальная стоимость медиафасада составляет 3 млн рублей, договор планируется заключить на 10 лет, сообщает РБК Омск. Также предполагается внесение ежемесячной арендной платы. Заявки от участников торгов будут приниматься с 25 августа по 8 сентября. Сам аукцион планируют провести 3 октября.

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, на улицах Омска можно установить 7 видеоэкранов и 7 медиафасадов.