«Курортные земли» под Омском вернули государству спустя 18 лет

Решение по иску прокуратуры вынес арбитражный суд.

omskinform.ru

Арбитражный суд возвратил земельный участок, расположенный в Чернолучинском городском поселении, в собственность Омской области. «Курортные земли» вернули по иску областной прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в 2007 году администрация муниципалитета неправомерно передала участки общей площадью более 71 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость которых составляла 3,6 млн рублей, в собственность ЗАО «НПФ «Призматрон».

На момент передачи участков частникам они имели статус курорта, а значит, были ограниченными в обороте и не могли быть переданы в руки коммерсантов.

Земельный участок, первоначально полученный ЗАО «НПФ «Призматрон», затем перешел в собственность ООО «Современные строительные технологии» в качестве оплаты по договору строительного подряда на сооружение пяти спальных корпусов в парк-отеле «Мечта». Впоследствии в ходе реорганизации ООО «Современные строительные технологии» право собственности на участок перешло к ООО «Сосновый бор».

По итогам прокурорской проверки было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Омской области с требованием вернуть земельный участок площадью более 7 тыс. кв. метров из незаконного владения ООО «Сосновый бор».

Решение суда первой инстанции о возвращении участка было подтверждено решением апелляционного суда. Восьмой арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, оставив решение арбитражного суда без изменений и отклонив апелляционную жалобу ответчика.