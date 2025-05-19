Суд обязал предпринимателей вернуть два участка площадью более 70 тысяч квадратных метров после выявленных нарушений законодательства.

Арбитражный суд Омской области постановил передать в собственность региона два земельных участка на территории парка-отеля «Мечта» в Чернолучье. Как сообщает «РБК Омск», решение было принято 13 мая и опубликовано в системе «Электронное правосудие». Речь идет об участках общей площадью 71,3 тысячи квадратных метров. Ранее они принадлежали ООО «Ривьера» и находились в аренде у компании «Веста».

Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2021 году учредителями ООО «Ривьера» стали предприниматель Сергей Оркиш, его сын Павел Оркиш и Анна Пяткова. Именно этой компании впоследствии перешли оспариваемые участки земли. В настоящее время единственным учредителем «Ривьеры» значится Ольга Ярова. Что касается ООО «Веста», то его с 2018 года неизменно возглавляет и учредила все та же Анна Пяткова.

В сентябре 2024 года пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что ведомство подало иск в арбитражный суд с требованием вернуть в государственную собственность два земельных участка из-за нарушений земельного законодательства.

Прокурорская проверка выявила, что предприниматели получили земельные участки с нарушениями. В результате ООО «Ривьера» предстоит не только вернуть землю в государственную собственность, но и выплатить государственную пошлину в размере 134,7 тыс. рублей. Принятое судебное решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмом арбитражном апелляционном суде.