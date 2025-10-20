Омская область скатилась в рейтинге развития науки

Регион занял 24-е место, уступив 7 позиций прошлогоднему результату.

GigaChat

По результатам исследования Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», в 2024 году Омская область заняла 24-е место среди субъектов РФ по уровню развития научной сферы, потеряв сразу семь позиций по сравнению с предыдущим годом. Годом ранее регион находился на 17-й строчке рейтинга.

– Методика основана на агрегировании значений 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности, – отметили аналитики.

Лидирует в рейтинге Москва (81,82), следом идут Татарстан (70,56), Санкт-Петербург (70,11), Нижегородская (60,63) и Московская (60,94) области.

За прошедший период положение Омской области снизилось до отметки в 44,64 балла, став почти наравне с Владимирской (44,93) и Белгородской (44,47) областями.

Завершают список наименее успешные регионы, включая Республику Алтай (12,28), Еврейскую автономную область (10,87) и Республику Ингушетия (5,56).

Ранее сообщалось, что Омск стал лидером по открытию ПВЗ среди городов-миллионников.