Омск стал лидером по открытию ПВЗ среди городов-миллионников

Количество пунктов выдачи заказов выросло на 42 % за год.

Омск занял первое место среди городов-миллионников России по количеству открытых пунктов выдачи заказов за прошедший год, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на «Яндекс. Карты».

Второе и третье места рейтинга с огромным отрывом от Омска заняли Уфа и Волгоград.

– Увеличение количества ПВЗ было зафиксировано за год во всех 16 городах-миллионниках России. Сильнее всего их количество за последний год выросло в Омске – на 42 %, до 1,4 тысячи, Уфе – на 36 %, до 1,9 тысячи, и Волгограде – на 36 %, до 1,4 тысячи, – рассказал представитель сервиса.

По подсчетам сервиса, по состоянию на 1 октября в России насчитывалось 20,8 тыс. ПВЗ, что на 37 % больше, чем год назад. Больше всего пунктов выдачи работает в Москве – 17,2 тысячи (+25 %). Также в тройке лидеров находятся Санкт-Петербург и Новосибирск (2,3 тысячи, +29 %).

Ранее сообщалось, что Омск занял почетное место в зарплатном рейтинге городов РФ.

Мария Филимонова