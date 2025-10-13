Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омск занял почетное место в зарплатном рейтинге городов РФ

Средний доход омичей вырос до 73,1 тыс. рублей.

Омск оказался на 42-м месте из ста крупнейших российских городов по уровню средней зарплаты. Согласно рейтингу агентства «РИА Новости», средняя заработная плата жителей региона в первой половине текущего года достигла отметки в 73,1 тыс. рублей, увеличившись на 14 % по сравнению с предыдущими показателями.

Городами с самыми высокими зарплатами оказались Новый Уренгой (средняя зарплата – 167,6 тыс. руб.), Салехард (159,3 тыс. руб.) и Южно-Сахалинск (150,2 тыс. руб.). Замыкают список Элиста (51 тыс. руб.), Нальчик (50,2 тыс. руб.) и Грозный (49,2 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что зарплаты омичей неожиданно стали снижаться.

1367
·Общество

Омск занял почетное место в зарплатном рейтинге городов РФ

Средний доход омичей вырос до 73,1 тыс. рублей.
omskinform.ru

Омск оказался на 42-м месте из ста крупнейших российских городов по уровню средней зарплаты. Согласно рейтингу агентства «РИА Новости», средняя заработная плата жителей региона в первой половине текущего года достигла отметки в 73,1 тыс. рублей, увеличившись на 14 % по сравнению с предыдущими показателями.

Городами с самыми высокими зарплатами оказались Новый Уренгой (средняя зарплата – 167,6 тыс. руб.), Салехард (159,3 тыс. руб.) и Южно-Сахалинск (150,2 тыс. руб.). Замыкают список Элиста (51 тыс. руб.), Нальчик (50,2 тыс. руб.) и Грозный (49,2 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что зарплаты омичей неожиданно стали снижаться.

1367
Мария Филимонова