·Происшествия

Прокуратура сделала заявление о смертельном ДТП с ребенком в Омской области

Установлено, что водитель ВАЗ-2112 потерял управление и перевернулся.

Прокуратура Большереченского района Омской области держит на контроле ход проверки по смертельному ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, вчера вечером 23-летний водитель ВАЗ-2112 на трассе Омск – Тара в районе 191 км потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель получил различные травмы и был госпитализирован, а его 11-летний племянник, находившийся на пассажирском сиденье, скончался до приезда скорой помощи.

Проверка по факту аварии взята на контроль прокуратуры. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алексей Новиков