В жутком ДТП на омской трассе погиб школьник

Водитель опрокинулся в кювет и оказался в больнице.

УМВД по Омской области Сегодня, в 20:05, стало известно об аварии с пострадавшими в Большереченском районе Омской области.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 23-летний водитель «Лады» на трассе «Омск-Тара» опрокинулся в кювет.

В итоге его 11-летний пассажир скончался до приезда медиков. Сам водитель попал в больницу. Судя по снимкам с места ДТП, удар пришелся на заднюю часть машины, она превратилась в груду металла.

Правоохранители проводят проверку.