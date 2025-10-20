«Покалеченные сучки»: омичи пожаловались на варварскую обрезку деревьев в центре

Жители беспокоятся за зеленые насаждения по всему городу.

Омичи сообщили о варварской обрезке деревьев в центре города. По их словам, возле дома № 105 по улице Маршала Жукова коммунальные службы устроили «стрижку», после которой вместо ухоженных крон остались покалеченные ветви и голые стволы. Об этом очевидцы написали в телеграм-канале « Новости Омска | Жесть ».

– Проводилась «стрижка» деревьев. Но вместо подстриженных деревьев мы получаем покалеченные сучки. Кто вообще отвечает за это? Где специалисты? Почему те, кто не знают, как обстригать деревья, стригут их? – возмущаются местные жители.

Горожане отмечают, что подобная ситуация наблюдается не только в центре, но и по всему Омску. Однако не все винят в происходящем городские службы. Некоторые считают, что проблема кроется в работе управляющих компаний.

– «Специалисты» для этого не нужны – делают все, кому не лень. Вы посмотрите ценник на тендеры по кронированию, и сами захотите это сделать. Создали контору «Рога и копыта» – и вперед, – добавила другая омичка.