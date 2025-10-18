Омск-Информ
·Общество

В Омске вырубили опасную кленовую «аллею»

Вместо нее высадили другие деревья.
Мэрия Омска прокомментировала вырубку деревьев на улице Масленникова. Ранее горожан в соцсетях возмутило уничтожение аллеи, однако ее там и не было. Были, по словам дорожников, только сорняки.

– Вместо нескольких ясенелистных кленов – самосевных сорняков – высажены туи и другие саженцы культурных деревьев, – отметили чиновники.

Ясенелистный клен – это сорняк, который вытесняет другие деревья. Кроме того, его пыльца – сильный аллерген, а стволы – хрупкие и часто ломаются от сильного ветра.