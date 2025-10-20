«Играли робко»: Окулов честно высказался о трудной победе «Авангарда» над «Автомобилистом»

Омичи выиграли матч со счетом 3:2 в овертайме.

Форвард «Авангарда» Константин Окулов поделился впечатлениями после матча с «Автомобилистом». Омичи одержали долгожданную победу со счетом 3:2 в овертайме, Окулов стал автором победной шайбы. Нападающий признал, что игра получилась тяжелой.

– Наверное, сказалось, что проиграли им две встречи, хотели сегодня победить, где-то робко играли после забитых голов. Можно было не уводить игру в овертайм, но хорошо, что получилось забрать два очка. Не было такого, что как-то опасались именно «Автомобилиста». Стараемся отталкиваться от своей игры, исправлять собственные ошибки. Более терпеливо сыграли, не сразу побежали забивать голы, грамотнее сыграли в обороне. Может, где-то и отошли от привычного хоккея, однако все равно старались накрывать их, играть плотнее, потому что у них есть мастера, против которых нельзя откатываться, – цитирует слова Окулова «Чемпионат».

Форвард «ястребов» также рассказал о своем победном голе. По его словам, сначала у него был шанс уйти «один в ноль» из зоны обороны, однако он не реализовал момент. Затем, благодаря действию Николая Прохоркина на дальнюю штангу, у Окулова появилось время для удачного броска.

– На вратаря соперника внимание никогда не обращаем. Да, Галкин в прошлых матчах сыграл здорово, но мы смотрим только на свою игру. Тренер нам объяснил, почему мы не могли забивать в прошлых играх с «Автомобилистом», – добавил нападающий.