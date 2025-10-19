Буше заявил, что «Авангард» был готов «бодаться» с «Автомобилистом» бесконечно

Ставить все на кон тренерский штаб не стал из-за усталости игроков после выездной серии.

omskinform Сегодня, 19 августа, прошел матч между «Авангардом» и «Автомобилистом», в котором омичи забрали победу в овертайме. Напомним, что в предыдущие встречи омичи проиграли: «Авангард» уступил команде из Екатеринбурга две игры подряд.

По словам главного тренера «Авангарда» Ги Буше, его подопечные должны были играть против уральцев столько, сколько потребуется.

– Игроки были к этому готовы. Мы знали, что нам потребуется 60 минут, а может быть, и больше. Мы были готовы, несмотря на длительность сегодняшнего матча, – рассказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Также он заявил, что команда все еще не восстановилась после затяжной выездной серии, поэтому ставить все на «другую настройку» конкретно для матча с «Автомобилистом» тренерский штаб не стал.

– Идти ва-банк сегодня мы не хотели, потому что ноги у ребят по-прежнему не бегут, они уставшие, – заявил наставник.

Напомним, что сегодняшний матч завершился в овертайме со счетом 3:2. Следующую игру «Авангард» проведет против «Северстали» в четверг, 23 октября, на домашней арене в Омске.