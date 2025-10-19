Омск-Информ
·Происшествия

Мужчина погиб под колесами фуры на омской «трассе смерти»

За один вечер он попал в два ДТП, второе оказалось смертельным.

Вчера вечером, 18 октября, на дороге Тюмень – Омск, прозванной «трассой смерти», произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в Омутинском районе соседней области, на 182 км трассы, сообщает МВД России по Тюменской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель «тойоты» попал в ДТП при обгоне УАЗа. После столкновения водитель «японца» вышел из машины, чтобы оценить ущерб, не надев при этом светоотражающий жилет. Водитель многотонной «скании», ехавший по трассе, не заметил вышедшего на проезжую часть мужчину и сбил его. Пешеход погиб на месте.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на «трассе смерти» дальнобойщика убило колесом фуры. У двигавшегося по дороге грузовика оторвалось одно из колес, которое полетело в сторону мужчины, стоявшего возле своей машины на обочине.

