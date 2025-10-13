Омск-Информ
·Происшествия

На омской «трассе смерти» мужчину убило колесом фуры

Колесо оторвалось во время движения большегруза и отлетело в мужчину.

Вчера, 12 октября, на участке трассы Тюмень – Омск в Абатском районе соседней области произошел трагический случай, приведший к гибели человека.

По предварительным данным, у большегруза MAN, направляющегося в Тюмень, во время движения оторвалось колесо. Его отбросило на 63-летнего мужчину, стоявшего на обочине около своего грузовика «Вольво».

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Он проживал в Чеченской Республике.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Мария Филимонова