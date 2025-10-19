«Такие моменты не повторяются»: омский мэр показал редкие снимки отца

Сергей Шелест трогательно призвал помнить редкие моменты общения с близкими.

личный архив Сергея Шелеста

Сегодня, 19 октября, в третье воскресенье месяца, в России отмечается День отца. Праздник существует с 2021 года, то есть отмечается в пятый раз.

В честь праздника мэр Омска Сергей Шелест показал архивное фото, на котором запечатлен его отец – Николай Шелест.

В посте с фотографией отца мэр Омска призвал ценить общение с родителем, так как такие моменты не повторяются.

– И это так прекрасно: иметь возможность общаться со своим отцом, перенимать его опыт и мудрость, советоваться, да и просто быть рядом. Цените такие моменты жизни, друзья, они, к сожалению, не повторяются, – написал градоначальник в трогательном посте.

Напомним, что ранее Шелест уже выкладывал фото из своего личного архива. В прошлый раз мэр делился фотографиями времен службы в День ВДВ.