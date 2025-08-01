Мэр Омска два года отслужил в воздушно-десантных войсках и сохранил не только дембельский альбом, но и теплые воспоминания о службе в армии.

Мэр Омска Сергей Шелест обратился накануне Дня Военно-морского флота к десантникам, призвав 2 августа изменить традициям. И не купаться в фонтанах.

В сообщении глава города назвал представителей ВДВ братьями, тем самым подчеркнув принадлежность к этой особой «касте» войск. Кроме того, мэр показал редкий снимок, на котором он принимает присягу во время службы в ВДВ. Отметим, что Сергей Шелест проходил службу в армии с 1988 по 1990 год.

Как стало известно «Омск-информу», у главы города памятных фото хоть отбавляй. Есть снимки в форме с родителями и товарищами, есть портреты. Очевидно, что службе в ВДВ глава города уделяет особое внимание.

То, что Сергей Шелест бережно хранит воспоминания, свидетельствует то обстоятельство, что во время выездов по итогам городских ЧП глава города неизменно облачается в тельняшку.

И в принципе, судя по всему, предпочитает эту форму одежду строгому костюму.