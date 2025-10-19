Омск-Информ
В центре Омска трамвай раздавил легковушку

Переднюю часть машины «впечатало» в землю.

Сегодня, 19 октября, в центре Омска произошло ДТП с участием трамвая. Серая «Лада-Калина» угодила под переднюю часть трамвая на улице Маршала Жукова.

– На улице Маршала Жукова произошло ДТП: легковой автомобиль угодил под трамвай, – сообщают очевидцы в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

О пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее сообщалось, что десятки водителей пассажирского транспорта подвергают омичей смертельной опасности. В ходе рейда сотрудники омской ГАИ выявили нарушения у каждого третьего шофера.

