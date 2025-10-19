Десятки водителей пассажирского транспорта подвергают омичей смертельной опасности

Почти треть водителей нарушает правила безопасности за рулем.

пресс-служба мэрии Омска

Инспекторы ГАИ проверили две сотни единиц пассажирского транспорта на дорогах Омска. Как рассказали в МВД России по Омской области, у 60 из них были выявлены нарушения.

Так, 8 водителей предпочли не пристегиваться за рулем, а у двоих было обнаружено неисправное рулевое управление. Также автоинспекторы отметили среди нарушений неподачу сигналов перед началом движения, при маневрировании на дорогах и отсутствие необходимого для выхода в рейс оборудования.

Так, например, на улице Багратиона был остановлен автобус «ПАЗ-Вектор». У машины было неисправно рулевое управление и световые приборы, что могло привести к ДТП. Протоколы составлены по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. Автобус отправили на штрафстоянку.

С документами тоже есть проблемы: один перевозил пассажиров без полиса ОСАГО, а у другого не было документов на перевозку людей. Еще один водитель, остановленный на улице 1-й Трамвайной, вообще не имел право управлять подобным транспортом – его отстранили от работы.