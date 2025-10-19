Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Десятки водителей пассажирского транспорта подвергают омичей смертельной опасности

Почти треть водителей нарушает правила безопасности за рулем.

Инспекторы ГАИ проверили две сотни единиц пассажирского транспорта на дорогах Омска. Как рассказали в МВД России по Омской области, у 60 из них были выявлены нарушения.

Так, 8 водителей предпочли не пристегиваться за рулем, а у двоих было обнаружено неисправное рулевое управление. Также автоинспекторы отметили среди нарушений неподачу сигналов перед началом движения, при маневрировании на дорогах и отсутствие необходимого для выхода в рейс оборудования.

Так, например, на улице Багратиона был остановлен автобус «ПАЗ-Вектор». У машины было неисправно рулевое управление и световые приборы, что могло привести к ДТП. Протоколы составлены по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. Автобус отправили на штрафстоянку.

С документами тоже есть проблемы: один перевозил пассажиров без полиса ОСАГО, а у другого не было документов на перевозку людей. Еще один водитель, остановленный на улице 1-й Трамвайной, вообще не имел право управлять подобным транспортом – его отстранили от работы.

·Общество

Десятки водителей пассажирского транспорта подвергают омичей смертельной опасности

Почти треть водителей нарушает правила безопасности за рулем.
пресс-служба мэрии Омска

Инспекторы ГАИ проверили две сотни единиц пассажирского транспорта на дорогах Омска. Как рассказали в МВД России по Омской области, у 60 из них были выявлены нарушения.

Так, 8 водителей предпочли не пристегиваться за рулем, а у двоих было обнаружено неисправное рулевое управление. Также автоинспекторы отметили среди нарушений неподачу сигналов перед началом движения, при маневрировании на дорогах и отсутствие необходимого для выхода в рейс оборудования.

Так, например, на улице Багратиона был остановлен автобус «ПАЗ-Вектор». У машины было неисправно рулевое управление и световые приборы, что могло привести к ДТП. Протоколы составлены по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. Автобус отправили на штрафстоянку.

С документами тоже есть проблемы: один перевозил пассажиров без полиса ОСАГО, а у другого не было документов на перевозку людей. Еще один водитель, остановленный на улице 1-й Трамвайной, вообще не имел право управлять подобным транспортом – его отстранили от работы.