Возьмет реванш? Перед матчем с «Автомобилистом» «Авангард» станет синим

На раскатку перед матчем омский клуб выйдет в новой форме необычного цвета.

Hawk.ru

Сегодня, 19 октября, хоккейный клуб «Авангард» проведет матч «регулярки» против екатеринбургского «Автомобилиста». Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Противостояние начнется в 17:00.

Отметим, что на этот матч «Авангард» выйдет в новой форме с совершенно другими цветами. На игру против «Автомобилиста» омская команда переоденется в цвета благотворительного фонда Михаила Сергачева «Сектор 98» – на раскатке джерси «ястребов» будут синими.

После предматчевой разминки синюю форму с автографами игроков «Авангарда» отправят в магазин, а вырученные с продажи средства направят в благотворительный фонд.

Напомним, что среди сегодняшних соперников омичей есть бывшие игроки «ястребов». Джесси Блэкер и Рид Буше ранее были игроками «Авангарда».

Джесси Блэкер не задержался в Омске надолго: он числился в клубе около месяца, после чего контракт с ним расторгли, и он отправился обратно в «Автомобилист».

В этом сезоне клубы из Омска и Екатеринбурга встретятся в третий раз. Прошлые два матча были для «Авангарда» неудачными. Первый матч омичи уступили со счетом 3:1, а второй завершили разгромным поражением всухую – 3:0.