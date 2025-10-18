Травмированные игроки «Авангарда» отделались легким испугом

Повреждения хоккеистов оказались легкими.

Hawk.ru

Игроки омского «Авангарда», получившие травмы во время недавней игры с «Барысом» (2:6), скоро вернутся на лед. Как сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда», травмы оказались не слишком серьезными.

Центральный нападающий Василий Пономарев пропустит максимум неделю. Его возвращения клуб ожидает к среде, 22 октября. Форвард Николай Прохоркин сыграет уже в ближайших играх.

Ранее также сообщалось, что еще один игрок «Авангарда» Наиль Якупов перенес операцию. Его восстановление идет медленно. В лучшем случае на это потребуется несколько недель.