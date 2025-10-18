Стало известно, куда бегут омские медики

В основном они стремятся в крупные города России и другие страны.

По данным минздрава, за год из больниц региона уволились 1065 врачей. Также здравоохранение потеряло 1750 медсестер, фельдшеров и лаборантов.

Часть из них, как сообщает «НГС55», переехали. Обычно омские медики выбирают в качестве нового места жительства Санкт-Петербург, Москву и Тюмень. Основными странами для эмиграции медиков стали Казахстан и Кыргызстан.

Еще часть медиков покинула больницы из-за выхода на пенсию. Какова их доля, в минздраве не уточнили.

Ранее сообщалось, что медики в Омской области не хотят работать в селах даже за миллион. За последние три года в программу «Земский доктор» вступило 78 молодых врачей. Но 45 досрочно прекратили сотрудничество и вернули деньги.

Отметим, что сейчас в больницах региона открыто 613 вакансий.