Слишком дорого? В Омске рухнул спрос на сыр и сливочное масло

Жители Омской области стали реже покупать сыр и сливочное масло. Как сообщает «НГС55», склады крупных и мелких производителей завалены нераскупленной продукцией.
– Продажи сыра сильно упали, рынок стоит. За последний год рынок упал так сильно, как никогда, я не припомню такого. Это касается не только сыров, но и другой молочной продукции, сливочного масла. Цены тоже пошли вниз, особенно на рассольные сыры, сливочное масло. У всех большие накопленные запасы на складах – начиная с мелких производителей и заканчивая Любинским комбинатом, – рассказал владелец завода «Сибсыр» Ашот Нахшкарян.
В конце прошлого года производители молочных продуктов испытывали дефицит сырья. Теперь сырья в регионе достаточно, но внезапно упал спрос.
По данным сервиса Минфина «Ай Мониторинг», с начала года сыр в Омской области подорожал на 3,5 %. Килограмм обойдется в 807 рублей. Сливочное масло подорожало на 0,44 % – до 1010 рублей за килограмм. Отметим, что в сентябре масло подешевело на 0,5 %, но в предыдущем году сильно выросло в цене.