В Омске за 21 млн продают аварийный детский сад

Также на продажу выставлено помещение в соседнем здании.

В Омске на торги выставлено здание детского сада №40 в Октябрьском округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Омска.

Двухэтажное кирпичное здание образовательного учреждения по адресу: улица 7-я Линия, 183, оценили в 21,6 млн рублей. Шаг аукциона составляет миллион рублей. Площадь выставленного на торги здания – 1146,3 кв. м. Выкупная стоимость земельного участка площадью 3 тыс. кв. м составляет 15 млн рублей. Шаг аукциона – миллион рублей.

Помимо здания, в документе также сказано о продаже помещения в соседнем здании по адресу: улица 7-я Линия, 181. Цена за 230 «квадратов» – 6 млн рублей.

Напомним, что здание детского № 40 признано аварийным еще в 2021 году. Заниматься ремонтом или реконструкцией объекта власти отказались, так как это требует большого объема работ.

Добавим, что в программу приватизации, согласно распоряжению, включены также четыре нежилых помещения на первом этаже общежития в Лукьяновке (пос. Юбилейный) по пр. Мира, 167б. Им требуется капремонт.