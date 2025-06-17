Здание бывшего детского сада № 40 включено в программу приватизации муниципального имущества.

Сегодня, 17 июня, в Омском городском совете на комитете по муниципальной собственности депутаты обсуждали программу приватизации муниципального имущества. Объекты, которые вошли в перечень 2025 года, предполагается скорректировать.

– Несколько объектов исключается из списка, несколько новых предлагаем включить, – рассказала заместитель директора департамента имущественных отношений Мария Стуколова. – Исключаются четыре нежилых здания, расположенных по улице 4-я Заводская, 15, – эти объекты планируется сдать в аренду. Помимо этого, из плана приватизации исключается легковой автомобиль, его будет эксплуатировать Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Предлагаем включить в программу приватизации шесть объектов недвижимости – это нежилые помещения, которые расположены на первом и втором этажах многоквартирного дома по улице 7-я Линия, 181, а также нежилое здание по улице 7-я Линия, 183.

Этот объект – бывший детский сад № 40, в 2021 году признан аварийным.

– Потребности в его эксплуатации нет, дети распределены в ближайшие дошкольные учреждения, – отметила Мария Стуколова.

По ее словам, с ремонтом или реконструкцией здания бывшего детского сада связан большой объем работ. Председатель комитета по муниципальной собственности Максим Астафьев уточнил, есть ли перспектива у объекта и интерес к нему.

– Вместе с этим объектом мы предлагаем и земельный участок, на котором он расположен, что может быть интересно для инвестора, – ответила Мария Стуколова.

Добавим, что в программу приватизации предлагают включить четыре нежилых помещения, которые расположены на первом этаже общежития в Лукьяновке по пр. Мира, 167б, – им требуется капремонт.