Путин и Трамп собираются встретиться в ближайшее время

Они договорились в ходе телефонного разговора.

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут встретиться в ближайшее время. Ориентировочно – в течение двух недель или чуть больше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

– Есть и воля президентов, чтобы такую встречу провести, – рассказал Песков в разговоре с РИА Новости. – Воля есть, она зафиксирована. Об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора.

Однако перед встречей глав государств вопрос проработают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

– Сначала созвонятся и встретятся они и обсудят все вопросы. Вопросов много, – объяснил пресс-секретарь президента.

Напомним, что прошлая встреча президентов прошла на Аляске, в США. Путин отметил стремление властей США и лично Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Президент Соединенных Штатов назвал встречу лидеров «очень продуктивной», однако признал, что к полному пониманию прийти не удалось.

Известно, что после переговоров в США российский президент предложил провести следующую встречу в Москве, однако о точном месте проведения будущего дипломатического мероприятия пока неизвестно.

Также Песков заявил, что Лавров и Рубио сами позже сообщат, где состоится встреча.