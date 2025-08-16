Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в конструктивном ключе.

На Аляске завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Встреча длилась около трех часов, по ее итогам главы государств сделали заявления для журналистов.

Так, Путин отметил стремление властей США и лично президента содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки.

– Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом, – заявил российский лидер. – Безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать.

Он надеется, что переговоры с Трампом «откроют дорогу к миру на Украине».

– Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс, – подчеркнул Владимир Путин. – Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США.

В свою очередь, Дональд Трамп назвал встречу лидеров «очень продуктивной», но признал, что найти полного понимания не удалось.

– Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет, – сказал Трамп. – Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече. Сегодня мы достигли существенного прогресса. Самое главное, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что они сделали все необходимое для этого. Тысячи людей погибают каждую неделю, и президент Путин хотел бы завершить этот конфликт так же, как и я.

Он также добавил, что надеется вскоре снова увидеться с Путиным, и тот предложил провести новый раунд переговоров в Москве.

– Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно, – ответил Трамп.

После встречи с российским президентом он давал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти навстречу России для завершения конфликта.

– Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться... Зеленский должен согласиться, – отметил президент США.

Владимир Путин других заявлений после переговоров с Трампом пока не делал.