В Омске завели уголовное дело на газовиков, которые напрочь забыли про газгольдеры

Сотрудники ООО «Омская областная газовая компания» вовремя не закачали голубое топливо.

GigaChat

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Омская областная газовая компания». Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Поводом для дела стало отключение газа в 19 многоэтажках Омска. С 10 октября более 1500 человек остались без газа из-за того, что сотрудники газовой компании не заполнили вовремя резервуары.

– Перерывы в подаче газа на каждом из объектов недвижимости значительно превысили допустимую правилами предоставления коммунальных услуг продолжительность, чем были существенно нарушены права граждан, – отметили в следственном комитете.

Конкретных виновных лиц следователи пока не определили. В то же время проблемы с газом в Омске продолжаются.

– Проживаем по адресу: Берко Цемента, 12. У нас уже не первый случай перебоя с газом. Забывают заправить газгольдер, потом весь дом сидит без газа неделю, – пишет в соцсетях местный житель.

В администрации Октябрьского округа сообщили, что подачу газа омичам восстановят сегодня до конца дня.