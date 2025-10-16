Названа причина затяжных перебоев с газом в Омске

Это произошло на прошлой неделе. И газоснабжение восстановили еще не всем.

С 10 по 14 октября в Омске внезапно без газа остались 19 многоквартирных домов, в которых живут более 1500 человек. Ранее «Омск-информ» сообщал о перебоях с голубым топливом. По данным прокуратуры, это произошло из-за того, что «Омская областная газовая компания» не обеспечила своевременное наполнение резервуарных установок.

– В настоящее время принимаются меры к восстановлению газоснабжения во всех домах, – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура вместе с правительством организовала проверку деятельности компании. Руководителю внесли представление. Также юрлицо решили привлечь к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела на должностных лиц «Омской областной газовой компании». Им грозит обвинение в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (по ч. 1 ст. 238 УК РФ).