Недоступная медицина: частные клиники готовятся резко повысить цены

Повышение налога на прибыль до 5 % может сделать медицинские услуги недоступными для многих пациентов.

Предложение депутатов Госдумы увеличить налог на прибыль до 5 % вызвало беспокойство среди владельцев и руководителей частных медицинских учреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Врач-дерматолог, косметолог и совладелец сети клиник Зарема Омарова отметила, что небольшим клиникам придется дополнительно оптимизировать расходы, а некоторые центры вообще могут закрыться.

– В частном секторе многие работают с очень небольшой маржой. Клиники будут повышать стоимость своих услуг, искать способы оптимизации затрат, а некоторые и вовсе уйдут с рынка. В любом случае есть риск сокращения инвестиций, закупок современного оборудования, качественных материалов и снижения качества и доступности услуг, – сообщила Омарова.

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо высказала схожее мнение. По ее словам, планируемое нововведение отпугнет потенциальных инвесторов, которые планировали выходить на этот рынок.

– Клиники будут вынуждены переложить расходы на потребителей, снизится доступность услуг для населения. Особенно критично это будет в сегменте реабилитации, который так и не получил со стороны государства значительного развития с момента пандемии, в сегменте высокотехнологичной помощи, в превентивной медицине и т. д., – высказала мнение Шуппо.

Повышение налога особо негативно скажется на сферах стоматологии, косметологии и офтальмологии, где подавляющую часть рынка занимают частные клиники.

