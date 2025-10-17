«Оказывает негативное воздействие»: омичей дважды на месяц травили опасной «химией»

Выбросы аммиака и диоксида азота превысили допустимые нормы на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

Росприроднадзор направил предостережение «ТГК-11» после обнаружения превышения норм содержания аммиака и диоксида азота в воздухе Омска. Нарушение зафиксировано на постах наблюдения 3 и 29 сентября.

Выяснилось, что источником повышенного загрязнения выступают объекты «ТГК-11» на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

– АО «ТГК-11» эксплуатирует объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду: № 52-0155-000059-П (Структурное подразделение ТЭЦ-3), относящийся к объектам II категории, зарегистрирован по адресу: 644035, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, д. 7; № 52-0155-000058-П (Структурное подразделение ТЭЦ-5), относящийся к объектам I категории, зарегистрирован по адресу: 644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 219, к. 2, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на описание предостережения.

Разрешенные объемы выбросов аммиака и диоксида азота значительно ниже реально зафиксированных уровней. На ТЭЦ-3 выбросы аммиака 3 сентября составили от 27,70 до 28,11 % от общего содержания вещества. А выбросы диоксида азота 29 сентября на ТЭЦ-5 достигли 41,42 % от суммарного загрязнения.

Как говорится в документе, в действиях ТГК-11 могут усматриваться признаки нарушений Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Руководству компании предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба АО «ТГК-11»:

– В СМИ появилась информация о превышении допустимых норм выбросов загрязняющих веществ на объектах АО «ТГК-11». При этом в сообщении надзорного ведомства говорится лишь о предостережении о недопустимости нарушения — профилактической мере Росприроднадзора, применяемой при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение причинило реальный вред или создало угрозу причинения вреда. По аммиаку ТЭЦ-3 не является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Следует учитывать, что станция расположена в центре северо‑западного промышленного узла Омска, где помимо ТЭЦ работает много промышленных предприятий. Производственный контроль качества атмосферного воздуха ТЭЦ‑5 по диоксиду азота проводится в семи контрольных точках. По результатам проведенных измерений превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на омских ТЭЦ внезапно задумались об экологии. На предприятиях решили заменить фильтры.