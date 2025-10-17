Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«Оказывает негативное воздействие»: омичей дважды на месяц травили опасной «химией»

Выбросы аммиака и диоксида азота превысили допустимые нормы на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

Росприроднадзор направил предостережение «ТГК-11» после обнаружения превышения норм содержания аммиака и диоксида азота в воздухе Омска. Нарушение зафиксировано на постах наблюдения 3 и 29 сентября.

Выяснилось, что источником повышенного загрязнения выступают объекты «ТГК-11» на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

– АО «ТГК-11» эксплуатирует объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду: № 52-0155-000059-П (Структурное подразделение ТЭЦ-3), относящийся к объектам II категории, зарегистрирован по адресу: 644035, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, д. 7; № 52-0155-000058-П (Структурное подразделение ТЭЦ-5), относящийся к объектам I категории, зарегистрирован по адресу: 644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 219, к. 2, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на описание предостережения.

Разрешенные объемы выбросов аммиака и диоксида азота значительно ниже реально зафиксированных уровней. На ТЭЦ-3 выбросы аммиака 3 сентября составили от 27,70 до 28,11 % от общего содержания вещества. А выбросы диоксида азота 29 сентября на ТЭЦ-5 достигли 41,42 % от суммарного загрязнения.

Как говорится в документе, в действиях ТГК-11 могут усматриваться признаки нарушений Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Руководству компании предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба АО «ТГК-11»:

– В СМИ появилась информация о превышении допустимых норм выбросов загрязняющих веществ на объектах АО «ТГК-11». При этом в сообщении надзорного ведомства говорится лишь о предостережении о недопустимости нарушения — профилактической мере Росприроднадзора, применяемой при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение причинило реальный вред или создало угрозу причинения вреда. По аммиаку ТЭЦ-3 не является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Следует учитывать, что станция расположена в центре северо‑западного промышленного узла Омска, где помимо ТЭЦ работает много промышленных предприятий. Производственный контроль качества атмосферного воздуха ТЭЦ‑5 по диоксиду азота проводится в семи контрольных точках. По результатам проведенных измерений превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на омских ТЭЦ внезапно задумались об экологии. На предприятиях решили заменить фильтры.

·Общество

«Оказывает негативное воздействие»: омичей дважды на месяц травили опасной «химией»

Выбросы аммиака и диоксида азота превысили допустимые нормы на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.
Stable Diffusion

Росприроднадзор направил предостережение «ТГК-11» после обнаружения превышения норм содержания аммиака и диоксида азота в воздухе Омска. Нарушение зафиксировано на постах наблюдения 3 и 29 сентября.

Выяснилось, что источником повышенного загрязнения выступают объекты «ТГК-11» на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

– АО «ТГК-11» эксплуатирует объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду: № 52-0155-000059-П (Структурное подразделение ТЭЦ-3), относящийся к объектам II категории, зарегистрирован по адресу: 644035, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, д. 7; № 52-0155-000058-П (Структурное подразделение ТЭЦ-5), относящийся к объектам I категории, зарегистрирован по адресу: 644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 219, к. 2, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на описание предостережения.

Разрешенные объемы выбросов аммиака и диоксида азота значительно ниже реально зафиксированных уровней. На ТЭЦ-3 выбросы аммиака 3 сентября составили от 27,70 до 28,11 % от общего содержания вещества. А выбросы диоксида азота 29 сентября на ТЭЦ-5 достигли 41,42 % от суммарного загрязнения.

Как говорится в документе, в действиях ТГК-11 могут усматриваться признаки нарушений Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Руководству компании предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба АО «ТГК-11»:

– В СМИ появилась информация о превышении допустимых норм выбросов загрязняющих веществ на объектах АО «ТГК-11». При этом в сообщении надзорного ведомства говорится лишь о предостережении о недопустимости нарушения — профилактической мере Росприроднадзора, применяемой при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение причинило реальный вред или создало угрозу причинения вреда. По аммиаку ТЭЦ-3 не является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Следует учитывать, что станция расположена в центре северо‑западного промышленного узла Омска, где помимо ТЭЦ работает много промышленных предприятий. Производственный контроль качества атмосферного воздуха ТЭЦ‑5 по диоксиду азота проводится в семи контрольных точках. По результатам проведенных измерений превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на омских ТЭЦ внезапно задумались об экологии. На предприятиях решили заменить фильтры.

Мария Филимонова