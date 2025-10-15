На «коптящих» омских ТЭЦ внезапно задумались об экологии

На предприятиях заменят фильтры.

omskinform.ru

Стало известно, когда «коптящие» омские ТЭЦ станут выбрасывать меньше вредных веществ в воздух. Как сообщил заместитель технического директора АО «ТГК-11» Александр Сериков, на двух теплоэлектроцентралях, принадлежащих компании, собираются менять фильтры.

По словам Серикова, до конца 2026 года в рамках комплексного ремонта оборудования на ТЭЦ-5 заменят один электрофильтр, а на ТЭЦ-4 произведут замену двух фильтров.

– В интересах омичей у нас запланирована замена двух фильтров на ТЭЦ-4. Мы стремимся к тому, чтобы город был чище, – заявил замдиректора.

Напомним, что на ТЭЦ-5 работают девять котлов, на ТЭЦ-4 – шесть, из которых один газовый. Однако единственный газовый агрегат запускается на голубом топливе редко, работая в основном на угле.

Ранее сообщалось, что перевести омские ТЭЦ на более экологичный газ пока не представляется возможным. Как рассказал представитель ТГК-11, проект «уперся» в газовую компанию, которая должна разработать технико-экономическое обоснование на трубопровод длиной около 450 километров.

В Омске почти каждую неделю объявляют режим «черного неба», а омичи часто замечают густой черный дым, валящий из труб ТЭЦ. Такие выбросы происходят из-за запуска котлов.