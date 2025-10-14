Омск-Информ
·Общество

В Омске вновь объявили режим «черного неба»

В городе с 19.00 действует режим неблагоприятных метеоусловий.

С вечера 14 октября до утра 15 октября в городе Омске действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

– С 19:00 14 октября до 08:00 15 октября в Омской области ожидаются метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, – уточнили синоптики.

Это значит, что в период неблагоприятных метеоусловий омичам следует особенно внимательно относиться к своему здоровью, не гулять и не проветривать помещения, потому что вредные выбросы будут накапливаться в приземном слое атмосферы.

Промышленным предприятиям предписано снизить объем выбросов.

Наталья Корнеева