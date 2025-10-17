В Омск внезапно нагрянет тепло

Однако ночью продолжит стоять мороз.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 октября, в Омске и Омской области значение столбика термометра будет колебаться в районе 0...+5 °C.

Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи похолодает. Температура установится в районе –2...–7 °C. Осадков не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее сообщалось, что на Омск идет мощный снежный фронт.