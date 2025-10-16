Омск-Информ
Тепло и мокро: на Омск идет мощный снежный фронт

Вместе с обещанным ранее потеплением в регион придут осадки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие выходные в Омской области снова ожидаются осадки. Днем в субботу, 18 октября, местами по региону пройдут мокрый снег и дождь. Ожидаются отложения мокрого снега и гололедица.

Синоптики по-прежнему обещают омичам потепление. Температура воздуха составит +2...+7 градусов. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.

В ночь на воскресенье снег и дождь пройдут уже в большинстве районов Омской области. Продолжатся осадки и днем в воскресенье. Также возможны отложения мокрого снега и гололедица.

Температура воздуха составит –1...+4 градуса. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

