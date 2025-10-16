Подземный переход в центре Омска громили две ночи подряд – мэрия

Городские власти подали заявление в полицию и заказывают новое стекло.

2ГИС

Мэрия Омска прокомментировала ночной погром крыши подземного перехода на улице Ленина в центре города. Как сообщили в городской администрации, одно стекло вандалы разбили в ночь на 15 октября, а второе – в ночь на 16-е число.

Чиновники отметили, что новые стекла для перехода придется ждать долго.

– Разбитые фасады подземного пешеходного перехода изготовлены из гнутого каленого стекла, которое производится на заказ в других регионах и требует значительных финансовых затрат и времени на доставку, – сообщили в мэрии.

Чиновники уже написали заявление в полицию. Они также отметили, что на улице Ленина работают камеры видеонаблюдения, которые помогут поймать вандалов.