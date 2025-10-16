Омские вандалы снова разгромили подземный переход на Любинском проспекте

Пострадала стеклянная крыша подземки.

2ГИС Неизвестные вандалы снова разбили стеклянную крышу у подземного перехода на Ленина в Омске. Видео с места происшествия появилось в ТГ-канале.

Напомним, стекло павильона над подземным переходом на Ленина подвергалось вандализму еще в апреле. А в августе 2017 года молодые люди устроили на этой крыше дискотеку, а потом стреляли по стеклам из пневматики.

Вандализму периодически подвергаются также остановки общественного транспорта. Агрессивные омичи громят как простые павильоны, так и теплые остановки.