В Омске сильно сэкономят на ремонте двух важных дорог

Подрядчикам для победы на торгах пришлось снизить стоимость работ.

Omskinform.ru

Городские власти подвели итоги торгов на капитальный ремонт двух важных магистралей Омска – улиц Красный Путь и Пушкина. Общий объем финансирования этих работ составит порядка 400 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в мэрии, исполнитель работ на улице Красный Путь определен в лице омской компании ООО «СФ «Континент». По итогам электронного аукциона понижение стоимости выполнения работ составило 16,5 %. Что касается ремонта улицы Пушкина, ответственным исполнителем выступит ООО «СИБДОР» из Новосибирска. Реконструкция этой дороги также обойдется дешевле, на 17,9 %.

Ремонт указанных улиц предусматривает замену асфальтобетонного покрытия, обновление тротуаров, установку бордюрных камней, восстановление ливневки, замену дорожных знаков и светофоров и нанесение разметки, где это необходимо. Гарантийный срок на все работы в рамках контрактов составит 6 лет.

Кроме упомянутых улиц, в 2026 году в Омске запланирован полный ремонт улицы Лукашевича, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что ремонтом подземного перехода на Интернациональной улице займется подрядчик из Тюмени.