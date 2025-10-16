«Было классно»: легионер «Авангарда» Лажуа остался в восторге от русской бани и ресторанов

Помимо жизни в Омске и путешествий по России, хоккеиста впечатлил банный опыт.

Hawk.ru Защитник омского «Авангарда» Максим Лажуа, играющий в клубе с текущего сезона, поделился эмоциями о пребывании в России. Канадец отметил комфортные условия жизни в Омске и приятные впечатления от посещения городов нашей страны.

По словам Лажуа, он наслаждается местными ресторанами и погодой, сравнивая ее с климатом своей родины Канады.

– Мне нравится в Омске. Мы постоянно ходим на ужин в рестораны, они там отличные. Погода такая же, как у меня дома в Канаде, поэтому никаких проблем нет, – цитирует Лажуа «РБ Спорт».

Хоккеист особо выделил Санкт-Петербург и Екатеринбург и заявил, что хочет познакомиться с еще большим количеством российских городов и ресторанов.

– Могу отметить Санкт-Петербург и Екатеринбург. В России вообще отличные города. Теперь жду того, чтобы увидеть и другие. Мне нравится узнавать новые города, посещать новые рестораны, для меня это интересный опыт. Если бы я путешествовал самостоятельно, я б не смог увидеть такое количество интересных мест. Так что это в числе преимуществ моей работы, – добавил защитник.

Отдельно Лажуа упомянул коллективный поход всей команды в баню в Санкт-Петербурге, рассказывая, что это мероприятие оставило у него исключительно позитивные воспоминания.

– Это было классно. Всей командой мы пошли в баню в Санкт-Петербурге, мне сказали, что она одна из лучших в России, – заключил Лажуа.

Ранее сообщалось, что Лажуа возглавил топ бомбардиров-защитников КХЛ.