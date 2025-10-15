Самые крутые: звезды «Авангарда» возглавили топ бомбардиров КХЛ

Форвард и защитник «ястребов» демонстрируют выдающиеся результаты в текущем сезоне.

Форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в текущем сезоне КХЛ. Во вчерашнем матче против «Трактора» в Челябинске Потуральски забросил две шайбы и сделал две голевые передачи, став первой звездой матча. Благодаря этому, он возглавил гонку бомбардиров КХЛ с 19 (6+13) очками. Столько же очков на счету Джошуа Ливо из «Трактора».

Третью позицию в списке занимает Дмитрий Силантьев из «Металлурга» с 18 (7+11) очками. В пятерку лучших также вошли Александр Радулов («Локомотив») с 16 (8+8) и Константин Окулов («Авангард») с 16 (6+10) очками.

Защитник «ястребов» Максим Лажуа также показывает впечатляющие результаты: на его счету две передачи в той же игре против «Трактора». Теперь у Лажуа 14 (4+10) очков в 15 матчах сезона, что является лучшим результатом среди защитников лиги. Он возглавил список бомбардиров-защитников КХЛ.

Следом идут Райли Уолш из «Барыса» – 13 (5+8) очков, капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов – 13 (4+9), Джесси Блэкер из «Автомобилиста» – 13 (3+10).

Ранее сообщалось, что Шарипзянов поставил новый рекорд в матче против СКА.